Ciel ! Mon pamplemousse ! Centre Culturel Abrest

Ciel ! Mon pamplemousse !
Centre Culturel 1 avenue des Graviers Abrest Allier
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
-18 ans
Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 22:30:00
2025-12-27
Un boulevard moderne drôlissime et pétillant écrit et mis en scène par Noëlle V.
Centre Culturel 1 avenue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 50 04 77 culturecom64@yahoo.fr
English :
A hilarious, sparkling modern boulevard written and directed by Noëlle V.
German :
Ein witziger und prickelnder moderner Boulevard, geschrieben und inszeniert von Noëlle V.
Italiano :
Un esilarante e frizzante boulevard moderno scritto e diretto da Noëlle V.
Espanol :
Un hilarante y chispeante bulevar moderno escrito y dirigido por Noëlle V.
