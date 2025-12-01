Ciel ! Mon pamplemousse ! Centre Culturel Abrest

Ciel ! Mon pamplemousse !

Centre Culturel 1 avenue des Graviers Abrest Allier

Début : 2025-12-27 21:00:00

fin : 2025-12-27 22:30:00

2025-12-27

Un boulevard moderne drôlissime et pétillant écrit et mis en scène par Noëlle V.

English :

A hilarious, sparkling modern boulevard written and directed by Noëlle V.

German :

Ein witziger und prickelnder moderner Boulevard, geschrieben und inszeniert von Noëlle V.

Italiano :

Un esilarante e frizzante boulevard moderno scritto e diretto da Noëlle V.

Espanol :

Un hilarante y chispeante bulevar moderno escrito y dirigido por Noëlle V.

