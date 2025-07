Ciel Océan Peinture récentes par Franck Cazenave Biarritz

Ciel Océan Peinture récentes par Franck Cazenave

5 Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-07-29

Le travail d’atelier de l’artiste se concentre actuellement sur la question du vivant océanique comme miroir profond, et de la lumière, comme révélation éthique. Sentiment océanique, observations du cycle de l’eau et des marées, reflets, occurrences de lumière… ou dualité psychologique (rapport intérieur vs rapport extérieur) nourrissent l’activation d’une nouvelle série d’œuvres depuis 2023.

Le titre de l’exposition, Ciel Océan, est une invitation poétique autant que philosophique à reconsidérer notre rapport au

vivant dans un renversement de nos certitudes, comme un approfondissement de approfondissement de nos connaissances réelles du milieu océanique. Un miroir tendu.

Tous les jours sauf le dimanche au Bellevue Biarritz. .

5 Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

