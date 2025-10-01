Ciel ! Un paysage à la manière de Gabriel Loppé Musée des ursulines Mâcon

Début : 2025-10-01T10:00:00 – 2025-10-01T12:30:00

Fin : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T16:30:00

Le projet artistique et culturel proposé pour l’édition 2025 de l’opération « C’est mon patrimoine ! » concerne la création de paysages en peinture ou en photographie à partir du travail de l’artiste Gabriel Loppé (1825 – 1913) dont l’œuvre fait l’objet d’une rétrospective inédite au musée des Ursulines du 20 juin 2025 au 4 janvier 2026.

Le projet concerne spécifiquement l’activité du peintre paysagiste, alpiniste passionné de glaciers, grand voyageur et amateur de vues urbaines que fut Gabriel Loppé.

Chaque participant réalise un paysage en peinture ou en photographie à partir du panorama de son choix, de la conception à la réalisation. La démarche pédagogique permet de découvrir et d’utiliser les outils traditionnels de la peinture, mais aussi de la photographie et du dessin.

Le stage est conduit par Flornt Pannuti, artiste photographe, aux enfants de 9 à 11 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville de Mâcon..

Il se compose de 7 journées en octobre 2025 à compter du 1er octobre. Un temps de restitution du stage est prévu le 10 décembre 2025.

Musée des ursulines Ancien couvent des Ursulines 5 rue des Ursulines, Mâcon, 71000, Bourgogne-Franche-Comté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Cet ancien couvent des Ursulines du XVIIe siècle abrite depuis 1968 le musée municipal. Le musée comprend trois départements principaux : archéologie, ethnographie (avec l'espace aviron) et beaux-arts. Entrée: 5 rue de la Préfecture pour les personnes à mobilité réduite. Gare de Mâcon-ville et gare TGV Mâcon-Loché Voies navigables (la Sâone). A 6 et A 40 En centre ville

Événement de C’est mon patrimoine 2025

© Pascal Tournaire