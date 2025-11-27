CIELBLEU – LA BULLE CAFE Lille

CIELBLEU Début : 2026-03-26 à 20:30. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES EN ACCORD AVEC W LIVE PRÉSENTE : CIELBLEUCielbleu est un rappeur nantais à part, qui s’inscrit dans le cercle réduit des conteurs modernes. Il mélange poésie brute, humour, et sincérité, pour nous amener dans un univers très propre à lui-même.On retrouve dans ses textes la volonté de nous emmener dans des récits intimes, personnel et à la fois universel, ou chaque mot imprime une image dans l’esprit.Dans la musique de Cielbleu les influences sont diverses, et font la singularité de sa musique, en passant de Tame Impala ou Frank Ocean, mais également un univers plus rugueux, hérité du rap indépendant, avec des prods aux couleurs de MF DOOM.Cielbleu, c’est l’alliance de la sensibilité et de la technique, une écriture aérienne posée sur des beats qui brouillent les frontières entre rap, soul et jazz.Le 19 novembre il dévoilera son nouveau single « Scotch Coquelicot », le début d’une série et d’un nouveau projet pour 2026.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59