Ciels de légendes Espace culturel Concarneau

Ciels de légendes

Espace culturel 2 rue Louis René Villerme Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Ciels de Légendes en tournée au mois de décembre !

A l’occasion de la sortie du livre du projet, retrouvez le film Ciels de Légendes dans les salles.

Inspiré d’une histoire vraie le voyage de Dana, l’aigle pygargue de l’Aquashow d’Audierne, qui s’est égarée pendant trois semaines à travers la Bretagne en 2019.

Tourné au cœur de la Bretagne avec de véritables aigles de cinéma, ce film retrace son voyage et dévoile des artistes et les plus beaux paysages bretons.

Ce film se veut comme une véritable Ode à la Bretagne, à sa culture et ses artistes.

Séance de dédicace prévu sur Concarneau.

La projection se fera sur Quimper le 13/12 à 20h au Katorza et sur Quimperlé le 15/12 à 20h30 au cinéma Kerfany. .

Espace culturel 2 rue Louis René Villerme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 60 35 45 31

English : Ciels de légendes

L’événement Ciels de légendes Concarneau a été mis à jour le 2025-12-11 par OTC CCA