Ciels de Nantes : Balade de Titan devant Saturne Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 19:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Le samedi 22 novembre 2025 au Parc du Grand Blottereau (entrée principale, bd Auguste Péneau) aura lieu la prochaine édition des ‘Ciels de Nantes’. Cette soirée d’observation publique du ciel débutera à 19h. Au cours de cette veillée aux étoiles, le public nantais sera à nouveau convié à découvrir le ciel de notre ville aux instruments (lunettes et télescopes, de 60 à 360 mm de diamètre) en compagnie des astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes. Au programme : La soirée nous permettra d’observer un phénomène rare qui se produit généralement tout les 15 ans lorsque le Soleil passe dans le plan des anneaux et que ceux-ci apparaissent très minces.Cette période est alors favorable pour voir passer les satellites de Saturne et leurs ombres devant la planète.Ce samedi soir, nous pourrons voir un transit du plus gros satellite de Saturne : Titan, devant la planète. Ce spectacle n’a pas été observé en Europe depuis les années 1980 et cette fin d’année permettra de bénéficier de quelques passages observables jusqu’à début 2026.Ce phénomène débutera vers 19h45 et se terminera vers 2h un peu après le coucher de Saturne, Titan se situera au milieu de la planète au-dessus des anneaux vers 23h.Jupiter se lèvera plus tard vers 21h et nous pourrons aussi assister au passage du satellite Io et de son ombre devant la planète. Venez aussi découvrir les constellations et leurs principales étoiles (le Taureau et son œil rouge Aldébaran, Orion et ses trois rois). Vous pourrez aussi découvrir la grande galaxie d’Andromède, l’amas des Pléiades et la nébuleuse d’Orion.Le parc du Grand Blottereau sera ce soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l’Univers ! Plongez dans l’Univers avec les astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes ! Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste Les possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes sont invités à apporter leur(s) instrument(s). L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de dernière minute consultable sur la page d’accueil du site Internet de la Société d’Astronomie de Nantes : san.asso.fr ou sur le répondeur téléphonique : 02 40 68 91 20)

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 40 68 91 20 https://san.asso.fr/