Ciels de Nantes : découverte du ciel au télescope Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le samedi 30 mai 2026 au parc du Grand Blottereau aura lieu la prochaine édition des Ciels de Nantes. Cet après-midi d’observation publique du ciel se déroulera de 15h à 18h.Au cours de cet après-midi, le public nantais sera convié à observer le Soleil aux instruments en compagnie des astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes.Au programme :Le Soleil est encore en bonne activité, après deux années très actives qui ont provoqué de grosses éruptions de matière créant pour certaines de magnifiques aurores observables jusqu’à nos latitudes.L’activité se matérialise par de nombreuses taches solaires et de magnifiques éruptions s’envolant sur le bord du disque solaire.L’observation au filtre H-alpha nous laissera peut-être observer la granulation solaire, énorme bouillonnement de matière laissant quelques fois échapper de magnifiques éruptions, appelées aussi protubérances.N.B. : contrairement aux éditions nocturnes Ciels de Nantes, il est interdit aux possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes d’apporter leur(s) instrument(s), ceci en raison des risques liés à l’observation du Soleil.L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de dernière minute consultable sur la page d’accueil du site internet ou sur le répondeur téléphonique)Rappel : le samedi 30 mai 2026 à partir de 15 h, l’accès au Parc du Grand Blottereau se fera par l’entrée principale boulevard Auguste Péneau, puis suivre le fléchage jusqu’à l’aire d’observation.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://san.asso.fr/



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