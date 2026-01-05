Ciels de Nantes : Un croissant pour les géantes Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 19:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Le samedi 24 janvier 2026 au Parc du Grand Blottereau (entrée principale, bd Auguste Péneau) aura lieu la prochaine édition des « Ciels de Nantes » qui s’inscrira dans le second festival d’Astronomie « De la Terre aux étoiles ». Cette soirée d’observation publique du ciel débutera à 19h. Au cours de cette veillée aux étoiles, le public nantais sera à nouveau convié à découvrir le ciel de notre ville aux instruments (lunettes et télescopes, de 60 à 360 mm de diamètre) en compagnie des astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes. Au programme : Dès 19h, Saturne nous laissera admirer ses fins anneaux et ses nombreux satellites.Accompagné par un croisant lunaire, nous pourrons profiter de quelques unes des belles régions de cratères tels que le trio Catherine, Cyrille et Théophile ou le duo Aristote et Eudoxe.Jupiter sera la reine de la soirée, ses formations nuageuses plus ou moins complexes seront accompagnées du ballet de ses satellites galiléens. Sa fameuse tache rouge fera son apparition vers 22h30 accompagnant le satellite Ganymède qui se rapprochera du bord de la planète pour disparaître.Le parc du Grand Blottereau sera ce soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l’Univers !Plongez dans l’Univers avec les astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes !Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste. N.B. : les possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes sont invités à apporter leur(s) instrument(s). L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de dernière minute consultable sur la page d’accueil du site san.asso.fr ou sur le répondeur téléphonique du 02 40 68 91 20

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 0240689120 https://san.asso.fr/



