CIER DE LUCHON EN FÊTE SALLE DES FÊTES Cier-de-Luchon

CIER DE LUCHON EN FÊTE SALLE DES FÊTES Cier-de-Luchon samedi 9 août 2025.

CIER DE LUCHON EN FÊTE

SALLE DES FÊTES Le Village Cier-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 14:00:00

fin : 2025-08-10 00:00:00

Date(s) :

2025-08-09

2 jours de fête de village avec pétanque, repas et soirée dansante !

– Samedi :

14h30 Rencontre amicale de pétanque (sans engagement).

19h30 Repas (sur réservation au 05 61 79 13 05).

22h Soirée dansante avec DJ Papy.

– Dimanche

11h Messe.

12h Apéritif offert par la Mairie.

13h Aubade (sur inscriptions). .

SALLE DES FÊTES Le Village Cier-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 13 05

English :

2 days of village festivities with pétanque, meals and dancing!

German :

2 Tage Dorffest mit Boulespiel, Essen und Tanzabend!

Italiano :

2 giorni di festeggiamenti in paese con bocce, pasti e balli!

Espanol :

2 días de fiesta en el pueblo con petanca, comidas y baile

L’événement CIER DE LUCHON EN FÊTE Cier-de-Luchon a été mis à jour le 2025-08-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE