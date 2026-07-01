CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE Rue du Docteur Jean Vives Cierp-Gaud

Informations pratiques

Cierp-Gaud

CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE

Rue du Docteur Jean Vives PLACE DU VILLAGE Cierp-Gaud Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

5 jours de fête avec des animations pour tous ! Fête foraine, buvette, restauration

Vendredi 10 juillet Soirée Neige, Animation musicale avec Festirya

Samedi 11 juillet

14h00 Concours de pétanque (en triplettes)

Soirée Feria avec Nardou Production

Dimanche 12 juillet

14h Concours de pétanque (en triplettes)

17h Démonstration de désincarcération par les pompiers de Saint-Béat-Marignac

19h Soirée Bodega animée par Folie Bandas

Restauration sur place

Lundi 13 juillet

23h Feu d’artifice

Soirée dansante avec l’orchestre H’TAG

Mardi 14 juillet

11h Commémoration au monument aux morts, dépôt de gerbe, apéritif offert par la mairie et présentation des véhicules des pompiers

13h Grand repas sur la place du village, animé par Les Cigales, réservation par téléphone

Menu Melon-jambon, magret, pommes de terre, fromage, dessert

Tarif 25 € (adultes) 12 € (enfants de moins de 12 ans)

Fête foraine pendant les 5 jours 25 .

Rue du Docteur Jean Vives PLACE DU VILLAGE Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 50 73

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English :

5 days of festivities with activities for everyone! Carnival, refreshment stand, food vendors

L’événement CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE Cierp-Gaud a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE