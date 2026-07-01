CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE Rue du Docteur Jean Vives Cierp-Gaud
vendredi 10 juillet 2026 · Rue du Docteur Jean Vives · Cierp-Gaud
Informations pratiques
Cierp-Gaud
CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE
Rue du Docteur Jean Vives PLACE DU VILLAGE Cierp-Gaud Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
5 jours de fête avec des animations pour tous ! Fête foraine, buvette, restauration
Vendredi 10 juillet Soirée Neige, Animation musicale avec Festirya
Samedi 11 juillet
14h00 Concours de pétanque (en triplettes)
Soirée Feria avec Nardou Production
Dimanche 12 juillet
14h Concours de pétanque (en triplettes)
17h Démonstration de désincarcération par les pompiers de Saint-Béat-Marignac
19h Soirée Bodega animée par Folie Bandas
Restauration sur place
Lundi 13 juillet
23h Feu d’artifice
Soirée dansante avec l’orchestre H’TAG
Mardi 14 juillet
11h Commémoration au monument aux morts, dépôt de gerbe, apéritif offert par la mairie et présentation des véhicules des pompiers
13h Grand repas sur la place du village, animé par Les Cigales, réservation par téléphone
Menu Melon-jambon, magret, pommes de terre, fromage, dessert
Tarif 25 € (adultes) 12 € (enfants de moins de 12 ans)
Fête foraine pendant les 5 jours 25 .
Rue du Docteur Jean Vives PLACE DU VILLAGE Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 50 73
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English :
5 days of festivities with activities for everyone! Carnival, refreshment stand, food vendors
L’événement CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE Cierp-Gaud a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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