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AGENDA · Cierp-Gaud

CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE Rue du Docteur Jean Vives Cierp-Gaud

vendredi 10 juillet 2026 · Rue du Docteur Jean Vives · Cierp-Gaud

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Docteur Jean Vives
Adresse
PLACE DU VILLAGE
Ville
31440 Cierp-Gaud
Département
Haute-Garonne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Cierp-Gaud

CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE

Rue du Docteur Jean Vives PLACE DU VILLAGE Cierp-Gaud Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :
2026-07-10

5 jours de fête avec des animations pour tous ! Fête foraine, buvette, restauration
Vendredi 10 juillet Soirée Neige, Animation musicale avec Festirya

Samedi 11 juillet
14h00 Concours de pétanque (en triplettes)
Soirée Feria avec Nardou Production

Dimanche 12 juillet
14h Concours de pétanque (en triplettes)
17h Démonstration de désincarcération par les pompiers de Saint-Béat-Marignac
19h Soirée Bodega animée par Folie Bandas

Restauration sur place

Lundi 13 juillet
23h Feu d’artifice
Soirée dansante avec l’orchestre H’TAG

Mardi 14 juillet
11h Commémoration au monument aux morts, dépôt de gerbe, apéritif offert par la mairie et présentation des véhicules des pompiers
13h Grand repas sur la place du village, animé par Les Cigales, réservation par téléphone

Menu Melon-jambon, magret, pommes de terre, fromage, dessert
Tarif 25 € (adultes) 12 € (enfants de moins de 12 ans)

Fête foraine pendant les 5 jours 25  .

Rue du Docteur Jean Vives PLACE DU VILLAGE Cierp-Gaud 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 50 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5 days of festivities with activities for everyone! Carnival, refreshment stand, food vendors

L’événement CIERP-GAUD EN FETE + FEU D’ARTIFICE Cierp-Gaud a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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