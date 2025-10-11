Ciéuta Mistralenco Barbentane

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 14h. Chemin du Séquier Barbentane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Célébration de l’obtention du label Ciéuta Mistralenco.

Pour célébrer avec fierté l’obtention du label du Félibrige, qui distingue les communes engagées pour la culture provençale, la municipalité et les associations barbentanaises vous invitent à partager un grand moment festif !



Sur l’esplanade du boulodrome, venez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le patrimoine provençal si cher à nos cœurs !



Samedi 11 octobre, vivez un après-midi ouvert à tous et haut en couleurs autour des traditions provençales chants, danses, saveurs et bouvine feront battre le cœur de Barbentane. .

Chemin du Séquier Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Celebration of the award of the Ciéuta Mistralenco label.

German :

Feierlichkeiten anlässlich der Verleihung des Gütesiegels Ciéuta Mistralenco.

Italiano :

Celebrazione dell’assegnazione dell’etichetta Ciéuta Mistralenco.

Espanol :

Celebración de la concesión del sello Ciéuta Mistralenco.

L’événement Ciéuta Mistralenco Barbentane a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence