Cimetière de Louyat : Sur les traces de l’Art déco, Cimetière de Louyat, Limoges

Cimetière de Louyat : Sur les traces de l’Art déco Samedi 21 février, 14h30 Cimetière de Louyat Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Début : 2026-02-21T14:30:00+01:00 – 2026-02-21T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:30:00+01:00 – 2026-02-21T15:30:00+01:00

ART FUNÉRAIRE ET ART DÉCO

Dans les allées du cimetière de Louyat, l’Art déco apparaît sur les vitraux, ferronneries, sculptures, et se raconte aussi à travers la dernière demeure des bâtisseurs de cette époque.

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

© Eric Boutaud