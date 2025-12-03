Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco Square du Souvenir-Français Limoges
Square du Souvenir-Français Entrée Square du Souvenir-Français Limoges Haute-Vienne
Dans les allées du cimetière de Louyat, l’esthétique du style Art déco apparaît sur les vitraux, ferronneries, sculptures, et se raconte aussi à travers la dernière demeure des bâtisseurs de cette époque.
– Visite guidée d’1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES le règlement de la réservation .
