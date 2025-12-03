Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco Square du Souvenir-Français Limoges

Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco

Square du Souvenir-Français Entrée Square du Souvenir-Français Limoges Haute-Vienne

Dans les allées du cimetière de Louyat, l’esthétique du style Art déco apparaît sur les vitraux, ferronneries, sculptures, et se raconte aussi à travers la dernière demeure des bâtisseurs de cette époque.

