Cimetière de Proyart : inauguration de la croix restaurée & rencontre avec le tailleur de pierre Cimetière de Proyart Proyart

Cimetière de Proyart : inauguration de la croix restaurée & rencontre avec le tailleur de pierre Samedi 20 septembre, 11h00 Cimetière de Proyart Somme

Sur réservation sur le site de l’Office de tourisme Péronne Haute Somme. Information : > 03.22.84.42.38

> accueil@hautesomme-tourisme.com

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

La commune de Proyart a entrepris la restauration de la croix de la chapelle du cimetière. La tache a été confié à Jérome Soval et Pauline Delbrayelle , tailleurs de pierre. Nous vous proposons un temps de découverte du cimetière ainsi qu’une rencontre autour des savoir-faire du tailleur de pierre avec démonstration et maniement des ciseaux pour les plus curieux.

Le moment sera suivi d’un verre de l’amitié en mairie.

Cimetière de Proyart Proyart Proyart 80340 Somme Hauts-de-France

Création de la croix du cimetière de Proyart, ©Jérome Soval