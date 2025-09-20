Cimetière du Grans Jas – Allée du cimetière Cimetière du Grand Jas Cannes

Cimetière du Grans Jas – Allée du cimetière 20 et 21 septembre Cimetière du Grand Jas Alpes-Maritimes

Réservation préalable au 04 97 06 41 52 (8h30-17h30 du lundi au vendredi) pour le samedi. Réservation sur www.jecpj-france.com pour le dimanche

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (9h-19h)

Visites commentées SAMEDI (10h, 14h et 15h30). Durée 45mn.

Cimetière français parmi les plus remarquables après celui du Père Lachaise, de par son architecture, sa décoration florale, sa richesse statuaire, et son emplacement. Des célébrités et personnalités locales y sont inhumées : Lord Brougham, Karl Fabergé, Martine Carol, Jean Mineur…

Depuis juin 2019, le tombeau de Prosper Mérimée est inscrit au titre des Monuments Historiques.

Visite commentée DIMANCHE (10h-12h) : visite guidée du carré israélite du cimetière du Grand Jas par Frédérique Vincent.

Départ à l’entrée principale du cimetière, 2 allée du Cimetière.

Ligne de bus : 2, 17

Réservation sur www.jecpj-france.com. Rens. : 07 66 92 64 55

Cimetière du Grand Jas 2 allée du cimetière 06400 Cannes Cannes Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cimetière du Grand Jas

©Ville de Cannes