Les astronomes et les mathématiciens du cimetière du Père Lachaise Cimetière du Père Lachaise – entrée principale Paris samedi 13 septembre 2025.

Nombreux sont les lieux à Paris qui rappellent l’histoire et l’évolution de l’astronomie ; le cimetière du Père Lachaise est l’un deux. Avec ses 44 hectares, il s’agit du plus grand « parc » boisé de Paris intramuros.

De grands savants, astronomes et mathématiciens français y reposent, parmi eux : Lavoisier, Augustin Fresnel, Gaspard Monge, François Arago, Jules Janssen, Jérôme Lalande, Joseph Delambre, Charles Messier, Michel Chasles, Joseph Fourier, Louis Poinsot…

La promenade sera l’occasion d’en apprendre plus sur ces figures et sur les moments clés de l’histoire de l’astronomie et des découvertes liées à l’espace.

Un événement en partenariat avec l’AFA, l’Association française d’astronomie : https://www.afastronomie.fr/

Une balade originale dans le cadre de l’Automne de la science.

Le samedi 13 septembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Inscriptions ouvertes à partir du 13 août sur bibliocite.fr/evenements ou par téléphone au 01 44 78 80 50

Public adultes.

Cimetière du Père Lachaise – entrée principale 28ter boulevard de Ménilmontant 75020 Paris