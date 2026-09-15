Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine Rue de Bellenave Sens

Informations pratiques

Sens

Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine

Rue de Bellenave Cimetière Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Programme :

– Visite du Cimetière, mémoires sculptées

Samedi à 14h et 20h30 (nocturne) et dimanche à 15h

Un patrimoine à ciel ouvert, souvent méconnu. Monuments funéraires remarquables, tombes d’illustres Sénonais, symboles oubliés : cette visite propose un voyage sensible au coeur de notre mémoire collective. .

Rue de Bellenave Cimetière Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Sens et Sénonais