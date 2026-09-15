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Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine Rue de Bellenave Sens

samedi 19 septembre 2026 · Rue de Bellenave · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue de Bellenave
Adresse
Cimetière
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine

Rue de Bellenave Cimetière Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Programme :
– Visite du Cimetière, mémoires sculptées
Samedi à 14h et 20h30 (nocturne) et dimanche à 15h
Un patrimoine à ciel ouvert, souvent méconnu. Monuments funéraires remarquables, tombes d’illustres Sénonais, symboles oubliés : cette visite propose un voyage sensible au coeur de notre mémoire collective.   .

Rue de Bellenave Cimetière Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49  contact@tourisme-sens.com

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English : Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Sens et Sénonais

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