Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine Rue de Bellenave Sens
samedi 19 septembre 2026 · Rue de Bellenave · Sens
Informations pratiques
Sens
Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine
Rue de Bellenave Cimetière Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Programme :
– Visite du Cimetière, mémoires sculptées
Samedi à 14h et 20h30 (nocturne) et dimanche à 15h
Un patrimoine à ciel ouvert, souvent méconnu. Monuments funéraires remarquables, tombes d’illustres Sénonais, symboles oubliés : cette visite propose un voyage sensible au coeur de notre mémoire collective. .
Rue de Bellenave Cimetière Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
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English : Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Cimetière – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Sens et Sénonais
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