Cimetière Montparnasse célébrités et végétation cimetière Montparnasse paris

25/02/26 14h30 Le cimetière de Montparnasse célébrités et approche

paysagère

Une belle

promenade dans ce grand cimetière verdoyant aux avenues plantées d’essences

variées, qui accueille de nombreux artistes et intellectuels de la rive gauche

: Baudelaire, Sartre, Ionesco, Gainsbourg, Duras, Mireille…

Rendez-vous : 3 boulevard Edgar Quinet

Sur les traces de personnalités célèbres au travers une approche paysagère

Le mercredi 25 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

cimetière Montparnasse 3 boulevard Edgar Quinet 75014 paris

