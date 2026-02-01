Cimetière Montparnasse célébrités et végétation cimetière Montparnasse paris
Cimetière Montparnasse célébrités et végétation cimetière Montparnasse paris mercredi 25 février 2026.
25/02/26 14h30 Le cimetière de Montparnasse célébrités et approche
paysagère
Une belle
promenade dans ce grand cimetière verdoyant aux avenues plantées d’essences
variées, qui accueille de nombreux artistes et intellectuels de la rive gauche
: Baudelaire, Sartre, Ionesco, Gainsbourg, Duras, Mireille…
Rendez-vous : 3 boulevard Edgar Quinet
Sur les traces de personnalités célèbres au travers une approche paysagère
Le mercredi 25 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
cimetière Montparnasse 3 boulevard Edgar Quinet 75014 paris
visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
