Cimetière monumental illuminé

Rue du Mesnil Grémichon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-28 20:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Visite nocturne à la bougie.

Quoi de mieux que l’intimité de la nuit pour partir à la rencontre de grands noms locaux qui reposent dans ce Père Lachaise rouennais . Entre art funéraire, promenade au son des histoires d’ici et lumière de nos bougies, nous passerons un moment suspendu, hors du temps. .

Rue du Mesnil Grémichon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Cimetière monumental illuminé

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cimetière monumental illuminé Rouen a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Rouen tourisme