Cimetière monumental illuminé Rouen vendredi 27 mars 2026.
Rue du Mesnil Grémichon Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-28 20:30:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Visite nocturne à la bougie.
Quoi de mieux que l’intimité de la nuit pour partir à la rencontre de grands noms locaux qui reposent dans ce Père Lachaise rouennais . Entre art funéraire, promenade au son des histoires d’ici et lumière de nos bougies, nous passerons un moment suspendu, hors du temps. .
Rue du Mesnil Grémichon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
