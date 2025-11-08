Cimetière protestant Rdv à l’entrée principale Nîmes
Rdv à l’entrée principale 17 route d’Alès Nîmes Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Utilisé dès 1782, c’est le plus ancien cimetière protestant collectif de France, …
Rdv à l’entrée principale 17 route d’Alès Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
In use since 1782, it is the oldest Protestant collective cemetery in France, …
German :
Er wurde bereits 1782 genutzt und ist der älteste kollektive protestantische Friedhof in Frankreich, …
Italiano :
In uso dal 1782, è il più antico cimitero collettivo protestante di Francia, …
Espanol :
En uso desde 1782, es el cementerio colectivo protestante más antiguo de Francia, …
