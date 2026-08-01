Informations pratiques

Saint-Martial-de-Gimel

Cimice agricole

Saint-Martial-de-Gimel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

8 h Case croute Tête de veau 9 h Début du concours bovin 12 h Repas du midi cochon à la broche de 11h à 16 h Jeux pour enfants 14 h Parade des anciens tracteurs Le soir Grillades Soirée dansante avec DJ Toute la journée petit marche avec prodacteurs locaux et artisans Exposition maison ossature bois (isolation paille) Présence animaux équins, ovins et bovins – .

Saint-Martial-de-Gimel 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 70 03

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English : Cimice agricole

L’événement Cimice agricole Saint-Martial-de-Gimel a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes