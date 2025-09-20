CIN – Bout ‘chou Allée du Centre aéré Laval

CIN – Bout ‘chou Allée du Centre aéré Laval samedi 20 septembre 2025.

CIN – Bout ‘chou Samedi 20 septembre, 10h00 Allée du Centre aéré Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Enfants 18 mois – 5 ans accompagnés d’un adulte

Venez en famille avec vos petits bouts pour vivre un moment dans notre patrimoine nature

Allée du Centre aéré 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243029010 »}]

Enfants 18 mois – 5 ans accompagnés d’un adulte