CIN – Du crépuscule à l’aube Allée du Centre aéré Laval dimanche 21 septembre 2025.

CIN – Du crépuscule à l’aube Dimanche 21 septembre, 14h30 Allée du Centre aéré Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du crépuscule à l’aub CIN exposition temporaire interactive

Bienvenue dans le monde de la nuit où vous retrouverez l’exposition du muséum d’histoire naturelle de Paris.

Cette exposition interactive qui explore le monde de la nuit et ses mystères dans une ambiance poétique sera complétée de notre faune locale avec une attention particulière sur notre colonie de chauve-souris habitant notre bâtiment.

En complément de l’exposition, le film de Marie Wild https://www.youtube.com/watch?v=0RY5BqbWKzE UNE NUIT AVEC LES CHAUVES-SOURIS (9 minutes)

