Cina Club La Reine Margot Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Espace culturel Georges Brassens Léognan

Dans le cadre de la saison Cina Club 2025-2026

Jeudi 13 novembre à 20h30

La Reine Margot

Drame historique de Patrice CHÉREAU > 1994 > France > 2h05

Avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, Jean-Hugues Anglade, Virna Lisi

Tout public avec avertissement

1572. La France est déchirée par les guerres de religion. Pour apaiser les tensions, Catherine de Médicis (Virna Lisi) arrange le mariage de sa fille catholique, Marguerite de Valois dite Margot (Isabelle Adjani) avec le protestant Henri de Navarre (Daniel Auteuil). Six jours plus tard éclate le massacre de la Saint-Barthélemy. Au milieu de cette nuit d’horreur, Margot cache et soigne La Môle (Vincent Perez), qui devient son amant.

Nouvelle sortie en salle pour les 30 ans du film et dans le cadre d’une rétrospective consacrée à Patrice Chéreau, cinéaste. .

