CINA Club LA RUÉE VERS L’OR Rue du 19 Mars 1962 Léognan

CINA Club LA RUÉE VERS L’OR

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Dans le cadre de la saison CINA Club 2025-2026

LA RUÉE VERS L’OR

1925 aventure, burlesque, comédie Etats-Unis

titre original THE GOLD RUSH 88’ Noir & blanc à partir de 7 ans

Avec Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, Georgia Hal

Klondike, fin du XIXème siècle. Des aventuriers partent en quête de filons d’or dans les montagnes enneigées. Parmi eux, un petit homme coiffé d’un chapeau et muni d’une canne se réfugie un jour de tempête dans une cabane perdue où il rencontre deux autres chercheurs d’or. De retour bredouille à la ville, le petit homme fait la connaissance de Georgia dont il tombe amoureux.

À voir ou revoir en famille !

Nouvelle version 4K pour les 100 ans du film .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

