CINA Club Quand Harry rencontre Sally Rue du 19 Mars 1962 Léognan

CINA Club Quand Harry rencontre Sally

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Dans le cadre de la saison CINA Club 2025-2026

Samedi 14 février à 18h20

Quand Harry rencontre Sally

1989 Comédie romantique Etats-Unis titre original WHEN HARRY MET SALLY 96′ VOSTF

De Rob Reiner avec Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

Tout les oppose, mais le destin insiste. Quand Harry et Sally partagent une voiture pour rejoindre New York après leurs études, la tension est immédiate il est cynique, elle est idéaliste. Il tente de la séduire, elle l’éconduit. Et chacun poursuit sa route. Cinq ans plus tard, ils se recroisent dans un avion. Chacun est en couple, apparemment heureux. Puis, encore cinq années passent. Cette fois, ils sont tous deux fraîchement séparés. Fragilisés, ils se retrouvent et tissent une amitié sincère, profonde, inattendue. Mais peut-on rester simplement amis quand on se comprend si bien ? .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINA Club Quand Harry rencontre Sally

L’événement CINA Club Quand Harry rencontre Sally Léognan a été mis à jour le 2026-02-10 par Sud Bordeaux Tourisme