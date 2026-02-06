Ciné à croquer En route ! Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Ciné à croquer En route !

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Petit déjeuner offert et lecture d’une petite histoire (10 minutes) avant la projection du film En route ! .

Dès 3 ans.

Durée 50 minutes.

Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

English : Ciné à croquer En route !

Free breakfast and reading of a short story (10 minutes) before the screening of the film En route!

Ages 3 and up.

Running time: 50 minutes.

