Ciné à croquer En route ! Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Ciné à croquer En route !
Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 EUR
Date : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Petit déjeuner offert et lecture d’une petite histoire (10 minutes) avant la projection du film En route ! .
Dès 3 ans.
Durée 50 minutes.
Rue de la Fraternité Cinéma Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
English : Ciné à croquer En route !
Free breakfast and reading of a short story (10 minutes) before the screening of the film En route!
Ages 3 and up.
Running time: 50 minutes.
