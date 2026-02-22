Ciné à croquer L’ours et l’oiseau Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Ciné à croquer L’ours et l’oiseau

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Petit déjeuné offert et lecture d’une petite histoire avant le film.

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres (durée 50 minutes).

Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

English : Ciné à croquer L’ours et l’oiseau

Complimentary breakfast and reading of a short story before the film.

Four bears, four tales, four seasons: whether huge, sleepy or greedy, bears can also be tender (duration: 50 minutes).

For children aged 3 to 5.

