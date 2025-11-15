Ciné à la cool Gabby et la maison magique Le film 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné à la cool Gabby et la maison magique Le film

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le Cinéma de Vernon vous propose une séance tout en douceur avec Gabby et la maison magique, un film plein de couleurs et de tendresse, conseillé à partir de 3 ans.

Cette séance “à la cool” est adaptée aux personnes à besoins spécifiques pour offrir à tous une expérience cinéma agréable et inclusive.

Les + de la séance

Son maîtrisé | Lumière tamisée | Pas de publicité | Objets sensoriels | Casques anti-bruit

Tarifs

– Moins de 15 ans 5 €

– Plus de 15 ans 6,40 €

️ En partenariat avec la Ville de Vernon, Loisirs Pluriel et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Synopsis

Gabby part pour une virée en voiture avec sa grand-mère Gigi vers la ville imaginaire de Chat Francisco. Mais lorsque sa précieuse maison de poupée tombe entre les mains de Véra, une femme excentrique dangereusement obsédée par les chats, Gabby va partir à l’aventure, cette fois dans le monde réel, afin de récupérer ses Gabby Chats et sauver leur maison avant qu’il ne soit trop tard. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Ciné à la cool Gabby et la maison magique Le film

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné à la cool Gabby et la maison magique Le film Vernon a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération