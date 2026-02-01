Ciné à la cool Les Légendaires 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné à la cool Les Légendaires

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Le Noé Cinéma de Vernon, en partenariat avec la Ville de Vernon et le CCAS, est heureux de vous proposer une séance de cinéma adaptée aux besoins spécifiques, où la différence n’est plus un obstacle au plaisir du grand écran.

⚔️ Le Film Les Légendaires

(Conseillé à partir de 6 ans) Plongez dans les aventures épiques de vos héros préférés ! Une quête magique et pleine d’action qui ravira les petits comme les grands fans de la célèbre saga.

Un dispositif À la Cool , c’est quoi ?

Nous avons repensé l’expérience pour garantir le confort des personnes sensibles (troubles sensoriels, autisme, ou simplement besoin de calme)

– Ambiance apaisée Lumière tamisée (pas d’obscurité totale) et son maîtrisé (plus bas que d’ordinaire).

– Zéro stress Pas de publicités ni de bandes-annonces pour entrer directement dans le vif du sujet.

– Matériel à disposition Prêt de casques anti-bruit et mise à disposition d’objets sensoriels pour une meilleure gestion de l’attention.

– Liberté Une séance où chacun peut s’exprimer ou bouger si nécessaire, sans crainte du regard des autres.

Synopsis

Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle… .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

