Ciné à la cool Y a pas de réseau 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné à la cool Y a pas de réseau 4 Cinémas Theatre Vernon mercredi 17 septembre 2025.

Ciné à la cool Y a pas de réseau

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Une séance de cinéma pensée pour le confort de tous ! Venez découvrir le film Y’a pas de réseau dans des conditions douces et adaptées son maîtrisé, lumière tamisée, pas de publicité, objets sensoriels disponibles et casques anti-bruit pour ceux qui le souhaitent.

Synopsis

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles.

Une séance de cinéma pensée pour le confort de tous ! Venez découvrir le film Y’a pas de réseau dans des conditions douces et adaptées son maîtrisé, lumière tamisée, pas de publicité, objets sensoriels disponibles et casques anti-bruit pour ceux qui le souhaitent.

Synopsis

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Ciné à la cool Y a pas de réseau

A cinema session designed for everyone’s comfort! Come and discover the film Y?a pas de réseau under gentle, adapted conditions: controlled sound, subdued lighting, no advertising, sensory objects available and noise-canceling headphones for those who want them.

Synopsis

Jonas and Gabi, aged 9 and 11, are spending the weekend with their parents in an isolated cottage in the middle of a forest. As soon as they arrive, the two children decide to sneak out alone in the middle of nowhere, and surprise two thugs who are as stupid as they are dangerous, blowing up a relay antenna to cut the network. A frantic chase ensues, and to escape, the two children have to transform their lodge into a veritable fortress of traps and obstacles.

German :

Ein Kinobesuch, der auf den Komfort aller Beteiligten ausgerichtet ist! Entdecken Sie den Film Y?a pas de réseau unter sanften und angepassten Bedingungen: kontrollierter Ton, gedämpftes Licht, keine Werbung, sensorische Objekte verfügbar und geräuschdämpfende Kopfhörer für diejenigen, die es wünschen.

Zusammenfassung:

Jonas und Gabi, 9 und 11 Jahre alt, verbringen das Wochenende mit ihren Eltern in einem abgelegenen Ferienhaus inmitten eines Waldes. Kaum angekommen, beschließen die beiden Kinder, sich allein in die Wildnis zu schleichen und überraschen dabei zwei ebenso dumme wie gefährliche Ganoven, die gerade dabei sind, einen Mobilfunkmast zu sprengen, um das Netz abzuschalten. Um ihnen zu entkommen, müssen die beiden Kinder ihre Unterkunft in eine Festung voller Fallen und Hindernisse verwandeln.

Italiano :

Una proiezione cinematografica pensata per il comfort di tutti! Venite a vedere il film Y?a pas de réseau in condizioni delicate e adeguate: audio controllato, luci soffuse, nessuna pubblicità, oggetti sensoriali a disposizione e cuffie antirumore per chi le desidera.

Sinossi:

Jonas e Gabi, di 9 e 11 anni, trascorrono il fine settimana con i genitori in un cottage isolato in mezzo alla foresta. Appena arrivati, i due bambini decidono di sgattaiolare da soli nella natura selvaggia e di sorprendere due malviventi tanto stupidi quanto pericolosi, che stanno cercando di far esplodere un’antenna di collegamento per interrompere la rete. Ne segue un inseguimento frenetico e, per fuggire, i due bambini devono trasformare la loro casetta in una vera e propria fortezza di trappole e ostacoli.

Espanol :

¡Una proyección de cine pensada para la comodidad de todos! Venga a ver la película Y?a pas de réseau en condiciones suaves y adaptadas: sonido controlado, iluminación tenue, sin publicidad, objetos sensoriales a su disposición y auriculares reductores de ruido para quienes los deseen.

Sinopsis:

Jonas y Gabi, de 9 y 11 años, pasan el fin de semana con sus padres en una cabaña aislada en medio de un bosque. Nada más llegar, los dos niños deciden escabullirse solos en la espesura y sorprender a dos matones tan estúpidos como peligrosos, que intentan volar una antena repetidora para cortar la red. Se produce una frenética persecución y, para escapar, los dos niños tienen que transformar su casa de campo en una auténtica fortaleza de trampas y obstáculos.

L’événement Ciné à la cool Y a pas de réseau Vernon a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération