Ciné activité Chasse aux trésors Cinéma La Bobine Monein

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Projection de l’animation « Tom le chat à la recherche du doudou perdu » suivi d’une chasse aux trésors.

Des doudous se sont perdus dans votre cinéma. Des nounours et des licornes attendent qu’on les retrouve… Et Tom le chat compte sur vous pour les aider.

Formez votre équipe, partez à la recherche des doudous égarés dans le cinéma, et soyez les premiers à tous les retrouver pour gagner. Une surprise gourmande attend les petits explorateurs qui réussiront la mission. .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com

