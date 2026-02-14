CINÉ ACTIVITÉ >>> LES TOUTES PETITES CRÉATURES 2, La Comète, Châlons-en-Champagne

CINÉ ACTIVITÉ >>> LES TOUTES PETITES CRÉATURES 2 Mercredi 18 février, 10h00 La Comète Marne

Tarif réduit : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T10:46:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T10:46:00+01:00

DÈS 3 ANS

De Lucy Izzard | 2025 | Royaume-Uni | 38 min | VF | Animation

Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux : faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme – le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode.

Une aventure haute en couleurs pour les tout-petits, débordante de gags, d’imagination et de bienveillance.

CINÉ ACTIVITÉ : séance suvie d’un goûter et d’activités ludiques

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/955?showId=3386 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@la-comete.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326695099 »}]

Séance suivie d’un goûter et d’activités ludiques La Comète LES TOUTES PETITES CREATURES 2