CINÉ ACTIVITÉS >>> TIMIOCHE La Comète Châlons-en-Champagne 11 juillet 2025 10:00

Tarif : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Début : 2025-07-11T10:00:00 – 2025-07-11T10:49:00

DÈS 3 ANS

Collectif | 2025 | International | 0h41 | VF | Animation

Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…

La nouvelle adaptation d’un album des auteurs du Gruffalo nous plonge dans un univers marin et parle d’amitié et de solidarité.

CINÉ ACTIVITÉS LE VENDREDI 11 JUILLET À 10H : suivi d’activités autour du film

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Suivi d’activités autour du film La Comète TIMIOCHE