Ciné Ados Alter Ego Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa
Ciné Ados Alter Ego Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa mercredi 22 avril 2026.
Moliets-et-Maa
Ciné Ados Alter Ego
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Comédie Française d’une durée de 1h39 réalisée par Nicolas Charlet et Bruno Lavaine avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin et Zabou Breitman.
Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Un double, en mieux et avec des cheveux, qui va totalement bouleverser son existence.
Ciné Ados, c’est une séance ouverte à tous, où les ados votent pour leur prochain film. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Ciné Ados Alter Ego
1:39 French comedy directed by Nicolas Charlet and Bruno Lavaine, starring Laurent Lafitte, Blanche Gardin and Zabou Breitman.
L’événement Ciné Ados Alter Ego Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-08 par OTI LAS
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