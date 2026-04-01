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Ciné Ados Alter Ego Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa

Ciné Ados Alter Ego Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa

Ciné Ados Alter Ego Cinéma Grand Ecran Moliets-et-Maa mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Cinéma Grand Ecran

Adresse : 24 avenue Nationale

Ville : 40230 Moliets-et-Maa

Département : Landes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Moliets-et-Maa

Ciné Ados Alter Ego

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Comédie Française d’une durée de 1h39 réalisée par Nicolas Charlet et Bruno Lavaine avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin et Zabou Breitman.
Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Un double, en mieux et avec des cheveux, qui va totalement bouleverser son existence.
Ciné Ados, c’est une séance ouverte à tous, où les ados votent pour leur prochain film.   .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Ciné Ados Alter Ego

1:39 French comedy directed by Nicolas Charlet and Bruno Lavaine, starring Laurent Lafitte, Blanche Gardin and Zabou Breitman.

L’événement Ciné Ados Alter Ego Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-08 par OTI LAS

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