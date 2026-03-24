Ciné Ados Alter Ego Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Ados Alter Ego

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.

Film d’une durée d’1h39 tout public.

En partenariat avec l’Espace jeunes de Tyrosse.

Lors des séances les jeunes auront la possibilité de voter pour le film qu’ils viendront voir la séance suivante. Tarif à 4€ pour les moins de 14 ans et avec la carte jeunes.

Séance ouvertes à tous. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

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English : Ciné Ados Alter Ego

Alex has a problem: his new neighbor looks exactly like him. With hair. A doppelganger for the better, who’s about to turn his life upside down.

L’événement Ciné Ados Alter Ego Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS