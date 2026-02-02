Ciné Ados Chao Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Ados Chao Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 11 février 2026.
Ciné Ados Chao
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Avant première d’un film d’animation fantastique réaliser par Yasuhiro Aoki d’une durée d’1h30.
Dans un monde où humain et sirènes coexistent, Stephan, un employé de bureau ordinaire fait la rencontre de ChaO, une princesse du royaume des sirènes. Qu’adviendra-t-il de leur improbable histoire d’amour ?
A partit de 12 ans. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Ados Chao
Preview of a 1:30-hour animated fantasy directed by Yasuhiro Aoki.
L’événement Ciné Ados Chao Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI LAS