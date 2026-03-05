Ciné Ados L’Infiltrée Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Ados L’Infiltrée

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Quand un fonctionnaire de police maladroit se voit confier une mission d’infiltration ultra-sensible, il ne s’attend pas à devoir se transformer en femme… Maxime rêvait de devenir agent infiltré, Lupia va réaliser son rêve !

En partenariat avec l’Espace jeunes de Tyrosse. Lors des séances les jeunes auront la possibilité de voter pour le film qu’ils viendront voir la séance suivante.

Séance ouvertes à tous ! .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Ados L’Infiltrée

When a bumbling police officer is given an ultra-sensitive undercover assignment, he doesn’t expect to have to turn into a woman? Maxime dreamed of becoming an undercover agent, Lupia is about to make his dream come true!

L’événement Ciné Ados L’Infiltrée Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS