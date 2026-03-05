Ciné Ados L’Infiltrée Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Ciné Ados L’Infiltrée Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 11 mars 2026.
Ciné Ados L’Infiltrée
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Date :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Quand un fonctionnaire de police maladroit se voit confier une mission d’infiltration ultra-sensible, il ne s’attend pas à devoir se transformer en femme… Maxime rêvait de devenir agent infiltré, Lupia va réaliser son rêve !
En partenariat avec l’Espace jeunes de Tyrosse. Lors des séances les jeunes auront la possibilité de voter pour le film qu’ils viendront voir la séance suivante.
Séance ouvertes à tous ! .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Ciné Ados L’Infiltrée
When a bumbling police officer is given an ultra-sensitive undercover assignment, he doesn’t expect to have to turn into a woman? Maxime dreamed of becoming an undercover agent, Lupia is about to make his dream come true!
