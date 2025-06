CINÉ ADOS MERCREDI 2 JUILLET à 14h30 Place Frédéric Bastiat Mugron 2 juillet 2025 14:30

Landes

CINÉ ADOS MERCREDI 2 JUILLET à 14h30 Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 6.2 – 6.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:30:00

fin : 2025-07-02 17:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Le Ciné Ados, c’est une séance de cinéma suivie d’animations conviviales sur Mugron.

Le 2 juillet prochain, c’est le dernier film des studios Disney-Pixar, Elio qui sera suivi de jeux et quiz autour de l’univers Disney (pour petits et grands). Dès 6 ans.

Le Ciné Ados, c’est une séance de cinéma suivie d’animations conviviales sur Mugron.

Le 2 juillet prochain, c’est le dernier film des studios Disney-Pixar, Elio qui sera suivi de jeux et quiz autour de l’univers Disney (pour petits et grands).

Elio Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire.

Dès 6 ans .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : CINÉ ADOS MERCREDI 2 JUILLET à 14h30

Ciné Ados is a cinema screening followed by friendly entertainment in Mugron.

On July 2, the latest Disney-Pixar film, Elio, will be followed by games and quizzes based on the Disney universe (for young and old). Ages 6 and up.

German : CINÉ ADOS MERCREDI 2 JUILLET à 14h30

Das Ciné Ados ist eine Filmvorführung mit anschließenden geselligen Veranstaltungen in Mugron.

Am 2. Juli wird der neueste Film der Disney-Pixar-Studios, Elio, gezeigt, gefolgt von Spielen und Quizfragen rund um das Disney-Universum (für Groß und Klein). Ab 6 Jahren.

Italiano :

Ciné Ados è una proiezione cinematografica seguita da attività ludiche a Mugron.

Il 2 luglio, l’ultimo film Disney-Pixar, Elio, sarà seguito da giochi e quiz basati sull’universo Disney (per grandi e piccini). A partire dai 6 anni.

Espanol : CINÉ ADOS MERCREDI 2 JUILLET à 14h30

Ciné Ados es una proyección de cine seguida de actividades lúdicas en Mugron.

El 2 de julio, la última película de Disney-Pixar, Elio, irá seguida de juegos y concursos basados en el universo Disney (para pequeños y mayores). A partir de 6 años.

L’événement CINÉ ADOS MERCREDI 2 JUILLET à 14h30 Mugron a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Terres de Chalosse