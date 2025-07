Ciné ados Place Frédéric Bastiat Mugron

NOUVEAU ! Le Ciné Ados, c’est une séance de cinéma suivie d’animations conviviales et où l’on vote pour le film de la prochaine séance !

Cette semaine, c’est le dernier film de la saga Jurassic World qui sera suivi de jeux et quiz autour des dinosaures.

Dès 12 ans

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English :

NEW! The Ciné Ados is a film screening followed by a friendly entertainment program, where you vote for the film for the next screening!

This week, the latest film in the Jurassic World saga will be followed by dinosaur games and quizzes.

Ages 12 and up

German : Ciné ados

DAS IST NEU! Das Ciné Ados ist eine Filmvorführung mit anschließenden geselligen Veranstaltungen und einer Abstimmung über den Film der nächsten Vorführung!

Diese Woche wird der letzte Film der Jurassic World-Saga gezeigt, gefolgt von Spielen und Quizfragen rund um Dinosaurier.

Ab 12 Jahren

Italiano :

NUOVO! Ciné Ados è una proiezione cinematografica seguita da attività divertenti e dalla votazione del film per la proiezione successiva!

Questa settimana, l’ultimo film della saga Jurassic World sarà seguito da giochi e quiz sui dinosauri.

Dai 12 anni in su

Espanol : Ciné ados

¡NOVEDAD! Ciné Ados es una proyección de cine seguida de actividades lúdicas y de una votación para elegir la película de la próxima proyección

Esta semana, la última película de la saga Jurassic World irá seguida de juegos y pruebas sobre dinosaurios.

A partir de 12 años

