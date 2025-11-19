Ciné Ados Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Ados

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

TKT Durée 1h22

Emma , 16 ans, est hospitalisée en soins intensifs. Ses parents prennent conscience qu’ils auraient dû s’alarmer malgré tous les t’inquiète de leur fille…

Ciné ados, c’est une séance ouverte à tous, où les ados choisissent leur prochain film. Tarifs 4€ pour les moins de 14 an

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Ados

TKT Running time: 1h22

Emma , 16, is hospitalized in intensive care. Her parents realize they should have been alarmed, despite all their daughter’s worries ?

Ciné ados is a session open to all, where teenagers choose their next film. 4? for children under 14

German : Ciné Ados

TKT Dauer: 1h22

Die 16-jährige Emma wird auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Ihre Eltern werden sich bewusst, dass sie trotz der vielen T?inquiète ihrer Tochter hätten alarmiert sein müssen

Ciné ados ist eine offene Vorstellung, bei der Teenager ihren nächsten Film auswählen. Preise 4? für Kinder unter 14 Jahren

Italiano :

TKT Durata: 1h22

Emma, 16 anni, viene ricoverata in terapia intensiva. I suoi genitori si rendono conto che avrebbero dovuto allarmarsi, nonostante tutte le preoccupazioni della figlia?

Ciné ados è una proiezione aperta a tutti, in cui gli adolescenti scelgono il loro prossimo film. 4? per i minori di 14 anni

Espanol : Ciné Ados

TKT Duración: 1h22

Emma, de 16 años, es hospitalizada en cuidados intensivos. Sus padres se dan cuenta de que deberían haberse alarmado, a pesar de todas las preocupaciones de su hija..

Ciné ados es una proyección abierta a todos, donde los adolescentes eligen su próxima película. 4? para menores de 14 años

L’événement Ciné Ados Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-11-07 par OTI LAS