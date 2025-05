Ciné ados ZOOM SUR LES OUVRES DE MIYAZAKI – rue Marc Scudo Fuveau, 16 mai 2025 20:00, Fuveau.

Bouches-du-Rhône

Ciné ados ZOOM SUR LES OUVRES DE MIYAZAKI Vendredi 16 mai 2025 à 20h. rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau Bouches-du-Rhône

CINÉ ADOS Un voyage magique t’attend viens (re)découvrir le chef-d’œuvre envoûtants de Miyazaki sur grand écran !

En lien avec le festival manga venez découvrir un chef d’oeuvre d’Hayao MiyazakI.

Porco Rosso (1992) C’est un classique du Studio Ghibli, mêlant poésie, aventure et humour, où un ancien pilote italien transformé en cochon affronte des pirates de l’air au-dessus de l’Adriatique. .

rue Marc Scudo Bibliothèque

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

TEEN CINEMA: A magical journey awaits you: come and (re)discover Miyazaki’s enchanting masterpiece on the big screen!

German :

CINÉ ADOS: Eine magische Reise erwartet dich: Entdecke Miyazakis fesselnde Meisterwerke (wieder) auf der großen Leinwand!

Italiano :

CINEMA TEEN: Un viaggio magico vi aspetta: venite a (ri)scoprire l’affascinante capolavoro di Miyazaki sul grande schermo!

Espanol :

TEEN CINEMA: Te espera un viaje mágico: ¡ven y (re)descubre la fascinante obra maestra de Miyazaki en la gran pantalla!

