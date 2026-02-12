Ciné animation la grande révasion Berck
Ciné animation la grande révasion Berck mercredi 18 février 2026.
Ciné animation la grande révasion
Place du 18 juin Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Projections du film la grande révasion suivi d’un atelier crée et repars avec ta fleur des émotions .
A 10h au CINOS.
Nombre de places limité pour l’atelier.
Organisé par le CINOS.
Réservation à l’adresse reservation@cinos.fr .
Place du 18 juin Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 61 85 05 01 reservation@cinos.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné animation la grande révasion Berck a été mis à jour le 2026-02-09 par Clemence LEDOUX