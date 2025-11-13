Ciné apéro Tiers-lieu Le 4bis Auch

Ciné apéro

Le Tier lieu du 4bis est composé d’un espace de pratiques numériques et d’un jardin pédagogique en libre accès du mardi au vendredi de 9h à 17h proposant une programmation mensuelle d’animations autour du jardinage et de la protection de l’environnement !

Tiers-lieu Le 4bis 4 bis rue du Bourget Auch 32000 Gers Occitanie +33 6 95 71 39 22 p.bouyer@garros-services.fr

The Tier lieu du 4bis consists of a space for digital practices and an educational garden open to the public from Tuesday to Friday, 9am to 5pm, offering a monthly program of events around gardening and environmental protection!

Der Tier lieu du 4bis besteht aus einem Raum für digitale Praktiken und einem pädagogischen Garten, der von Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr frei zugänglich ist und ein monatliches Programm mit Veranstaltungen rund um Gartenarbeit und Umweltschutz anbietet!

Il Tier lieu du 4bis è costituito da un’area per le pratiche digitali e da un giardino didattico aperto al pubblico dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 17, che offre un programma mensile di eventi incentrati sul giardinaggio e sulla tutela dell’ambiente!

El Tier lieu du 4bis consta de un espacio de prácticas digitales y un jardín pedagógico abierto al público de martes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas, que ofrece un programa mensual de actos centrados en la jardinería y la protección del medio ambiente

