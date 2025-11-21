CINÉ-APÉRO SUR LE THÈME DE LA PATERNITÉ Rue des Capucins Cazères
Rue des Capucins CINEMA LES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Début : 2025-11-21 19:30:00
Ciné-Apéro sur le thème de la paternité
un apéritif à La Maison Pour Tous à partir de 19h30 avant la projection du film Tarif unique à 3,50 € 3.5 .
Rue des Capucins CINEMA LES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 36 73
English :
Ciné-Apéro on the theme of fatherhood
German :
Ciné-Apéro zum Thema Vaterschaft
Italiano :
Ciné-Apéro sul tema della paternità
Espanol :
Ciné-Apéro sobre el tema de la paternidad
