Ciné ARCHI Le Corbusier Partie 3
Ciné ARCHI Le Corbusier Partie 3 place de la gare Royan jeudi 18 décembre 2025.
Cinéma Lido, place de la gare, Royan, Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
(hors abonnements)
18 décembre 2025, 18:00
2025-12-18
Film documentaire de Jacques Barsac, France, 1987, 64 min
place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10
English :
Documentary film by Jacques Barsac, France, 1987, 64 min
German :
Dokumentarfilm von Jacques Barsac, Frankreich, 1987, 64 Min
Italiano :
Film documentario di Jacques Barsac, Francia, 1987, 64 min
Espanol :
Documental de Jacques Barsac, Francia, 1987, 64 min
