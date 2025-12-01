Ciné ARCHI Le Corbusier Partie 3 place de la gare Royan

Ciné ARCHI Le Corbusier Partie 3

place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

(hors abonnements)

Début : 2025-12-18 18:00:00

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

2025-12-18

Film documentaire de Jacques Barsac, France, 1987, 64 min

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10

English :

Documentary film by Jacques Barsac, France, 1987, 64 min

German :

Dokumentarfilm von Jacques Barsac, Frankreich, 1987, 64 Min

Italiano :

Film documentario di Jacques Barsac, Francia, 1987, 64 min

Espanol :

Documental de Jacques Barsac, Francia, 1987, 64 min

L’événement Ciné ARCHI Le Corbusier Partie 3 Royan a été mis à jour le 2025-10-15 par Mairie de Royan