Ciné-archi « Skin of glass » Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Ciné-archi : projection gratuire de deux documentaires sur le thème du patrimoine délaissé :- « Skin of glass » explore l’histoire du Brésil à raers le destin d’une gratte-ciel concçu par le père de la réalisatrice, Denise Zmekhol, devenu refuge pour des sans-abri.- « SIgné Zehrfuss », de Julien Donada, retrace l’histoire du siège Sandoz, bâtiment moderniste à Rueil-Malmaison, avcec une façade signée Jean Prouvé, démoli en 2013.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/