Ciné-archi « Skin of glass » Samedi 18 octobre, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18T18:30:00 – 2025-10-18T20:30:00

Fin : 2025-10-18T18:30:00 – 2025-10-18T20:30:00

Ciné-archi : projection gratuire de deux documentaires sur le thème du patrimoine délaissé :

– « Skin of glass » explore l’histoire du Brésil à raers le destin d’une gratte-ciel concçu par le père de la réalisatrice, Denise Zmekhol, devenu refuge pour des sans-abri.

– « SIgné Zehrfuss », de Julien Donada, retrace l’histoire du siège Sandoz, bâtiment moderniste à Rueil-Malmaison, avcec une façade signée Jean Prouvé, démoli en 2013.

Médiathèque Jacques Demy 24 Quai de la Fosse, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ciné-archi : « Skin of glass » et « Signé Zehrfuss » cinéma architecture

Bâtir avec l’architecte et Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire