Ciné archi – Un regard décalé sur l’architecture industrielle des Trente Glorieuses Médiathèque Jacques Demy Nantes

Ciné archi – Un regard décalé sur l’architecture industrielle des Trente Glorieuses Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 20 septembre 2025.

Ciné archi – Un regard décalé sur l’architecture industrielle des Trente Glorieuses Samedi 20 septembre, 19h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

À travers deux documentaires à la fois explicatifs et originaux, découvrez les éléments de façades industrialisés des années 60-70 et qui façonnent encore notre quotidien.

Projection

Bac luna mon amour

Conçu et réalisé par le cinéaste Julien Donada, en connivence avec Eric Monin, un court-métrage qui célèbre d’une manière humoristique et décalée l’héritage architectural des années 1960-1970.

Production Petit à Petit & Lacth (Ensap de Lille), avec le soutien de Saint-Gobain et de l’IHA.

Avec Sylvy Ferrus, Eric et Lila Monin, et un extrait d’entretien de l’architecte Robert Chalons

In situ

Un documentaire de Julien Donada (2025) sur 3 des 7 sites de Hauts-de-France investis afin de révéler des éléments oubliés d’architecture des Trente Glorieuses.

Une action menée dans le cadre du projet « Héritages à portée de main », développé par Eric Monin au cours de l’année 2024 avec le soutien du programme « Sciences Infusent » de l’Université de Lille, au sein du laboratoire de recherche LACTH de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille .

Echange

Cette projection sera suivie d’un échange avec Eric Monin, architecte, professeur et chercheur, à l’origine de la valorisation de ce patrimoine.

_____

Evénement organisé par l’association Batir avec l’architecte

En partenariat avec la Maison de l’architecture des Pays de la Loire, à l’occasion de l’exposition Jean Prouvé, un patrimoine au service de l’architecture de demain.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai de la fosse 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.batiraveclarchitecte.fr/ »}]

À travers deux documentaires à la fois explicatifs et originaux, découvrez les éléments de façades industrialisés des années 60-70 et qui façonnent encore notre quotidien.

Julien Donada