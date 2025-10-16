Ciné-architecture, conférence de Phillipe Madec « Pour une Frugalité heureuse et créative » Salle Max Linder à Saint-Girons Saint-Girons

Ciné-architecture, conférence de Phillipe Madec « Pour une Frugalité heureuse et créative » Salle Max Linder à Saint-Girons Saint-Girons jeudi 16 octobre 2025.

Ciné-architecture, conférence de Phillipe Madec « Pour une Frugalité heureuse et créative » Jeudi 16 octobre, 18h00 Salle Max Linder à Saint-Girons Ariège

Entrée libre et gratuite pour la conférence, projection tarif Estive.

Conférence de Phillipe Madec sur la thématique « Pour une Frugalité heureuse et créative » suivie de la projection d’un film.

Ciné-architecture présenté par l’Estive en partenariat avec le CAUE de l’Ariège et le Syndicat des Architectes de l’Ariège. Avec le soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre du Mois de l’architecture, de la Ville de Saint-Girons et de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées.

Evènement dans la continuité de l’exposition “Architecture frugale” à la Maison de la citoyenneté de Saint-Girons du 10 au 31 octobre.

Né en Bretagne (France) en 1954, pionnier du développement durable en urbanisme et architecture, Philippe Madec vit à Paris et Bruxelles. Formé à l’architecture au Grand-Palais à Paris (atelier Ciriani/Maroti) de 1972 à 1979, il crée son atelier à Paris en 1989. Entre temps, il n’a pas de pratique professionnelle, voyage et vit à l’étranger, conduit une recherche sur la pédagogie et la théorie architecturales et écrit son premier livre sur Etienne Louis Boullée. Depuis lors, il poursuit de concert trois activités : l’écriture, l’enseignement et la pratique professionnelle de ses métiers d’architecte et d’urbaniste.

D’héritage familial, par engagement personnel et grâce à la rencontre de Kenneth Frampton en 83/84, Philippe Madec développe une approche éco-responsable du projet architectural et urbain depuis le début de sa pratique professionnelle. En tant qu’architecte, il conçoit tout type de bâtiment depuis le logement social jusqu’aux équipements culturels. En tant qu’urbaniste, il travaille à de très différentes échelles, depuis les bourgs jusqu’aux villes écologiques (Maroc).

Parallèlement à sa pratique professionnelle qui lui a valu de nombreuses distinctions, notamment le Global Award for Sustainable Architecture 2012, il participe à la politique générale de l’architecture et de l’urbanisme en France : expert pour le Grenelle de l’Environnement, membre du Conseil National des Villes et Territoires d’Art et d’Histoire, conseil scientifique du PUCA, membre d’Europan France, membre du jury national EcoQuartiers / EcoCités, président de différents jury et palmarès, etc.

Écrivain, il a publié de plus de nombreux livres, articles et films sur l’art, l’architecture, le paysage, l’urbanisme, la théorie et la pédagogie de l’architecture.

Salle Max Linder à Saint-Girons Rue Gabriel Fauré, 09200 Saint-Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie

Journées nationales de l’architecture

©Photo Laurent Guichardon